Esp : Non à Neymar ! Il prévient Barcelone brutalement

Dans : Liga.

Dans le cas où il venait à être élu aux prochaines élections, Victor Font a déclaré ne pas être intéressé par un retour de Neymar au Barça.

Ce lundi, Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone a présenté un nouveau membre de son équipe : le journaliste Antoni Bassas, qui sera son bras droit. Alors qu'il a insisté sur le caractère urgent que présentait ces élections, compte tenu de certaines décisions à prendre, il en a profité pour répondre à différentes questions. Victor Font est notamment revenu sur le cas Neymar, que le Barça tente de faire revenir au club depuis deux ans maintenant. Alors que Javier Tebas, Président de la Liga, a minimisé l'impact du Brésilien sur la championnat espagnol, le possible futur dirigeant catalan a été très clair à son sujet à El Chiringuito TV.

« Neymar n'entre pas dans le projet si nous gouvernons. Un joueur qui a poursuivi le club et qui nous a laissés bloqués n'a pas sa place au Barça » a indiqué le candidat tout en précisant que d'un point de vue sportif, le Brésilien apporterait évidemment une plus-value à l'effectif barcelonais. Véritable conviction de la part de Font ou simple coup de communication ? En effet, depuis son départ au PSG et les différends qui ont opposé le joueur et le club, les supporters du Barça sont divisés concernant le Brésilien, et une majorité ne souhaite pas voir Neymar rejouer un jour sous les couleurs du Barça. Le candidat pourrait alors mettre une partie des Socios de son côté grâce à cette déclaration. Nul doute que les dirigeants du PSG apprécieront ces propos, alors qu'ils travaillent actuellement sur la prolongation du contrat de leur joueur star.