PSG : Neymar en Ligue 1, Tebas rigole et attaque

En juillet 2017, Javier Tebas faisait part de sa colère auprès du Paris Saint-Germain après le transfert de Neymar en provenance de Barcelone pour 222 ME.

Le président de la Liga espagnole a très mal digéré le paiement de la clause libératoire par le Paris SG. Il faut dire que Javier Tebas est le principal opposant des clubs appartenant à des Etats comme c’est le cas du PSG ou encore de Manchester City. Néanmoins, la Liga est toujours aussi attractive, malgré les départs de Neymar ou encore de Cristiano Ronaldo. Et le boss Javier Tebas en est fier, comme il l’a fait savoir dans les colonnes du journal Marca. Au passage, le sulfureux dirigeant espagnol a glissé un gros tacle à la Ligue 1 en sous-entendant que le championnat de France était toujours aussi faible, malgré la présence d’une star planétaire comme Neymar dans ses rangs.

« Je ne veux pas d’une Liga sans Messi et Ramos. Je ne veux pas que cela se produise, mais si cela arrive, nous avons fait ce qu’il fallait pour ne pas souffrir de la perte de ces joueurs-là. Cristiano Ronaldo est parti, et je vous assure que nous n’avons rien remarqué. Je dois dire la vérité. Et la Serie A n’a pas non plus remarqué une amélioration depuis son arrivée. Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 est toujours la même » a commenté Javier Tebas, lequel a été très critiqué par les supporters du Paris Saint-Germain et les observateurs du football français depuis trois ans. De toute évidence, le patron de la Liga espagnole ne va pas faire remonter sa cote dans l’Hexagone avec de telles déclarations…