Esp : Le mercato zappé, le Real Madrid refuse de suivre le Barça

Comme lors du précédent mercato, le Real Madrid ne compte pas recruter cet hiver. Pas question pour le club madrilène de se mettre en danger.

Bien sûr, la crise sanitaire affecte la grande majorité des clubs en Europe. Mais en Espagne, il semble que les deux géants de Liga soient encore plus touchés que les autres. La preuve avec le FC Barcelone qui se retrouve dans l’obligation de négocier une nouvelle baisse de salaire avec ses joueurs. Dans le cas contraire, le club catalan serait en grand danger, annonce la presse locale. Autant dire que ce mauvais exemple refroidit le Real Madrid. En effet, les Merengue ont préféré abandonner leurs plans au mercato. Aucun joueur n’a signé cet été, et le scénario devrait se reproduire en janvier selon Marca, qui annonce que la direction a estimé les pertes de la saison à 200 millions d’euros.

Dans ces conditions, et même si la Maison Blanche sait que son effectif a besoin de renforts, aucune recrue ne pourra débarquer si l’entraîneur Zinédine Zidane ne parvient pas à pousser au moins un indésirable comme Mariano Diaz ou Luka Jovic vers la sortie. Et le Real ne prendra pas non plus le risque de tenter des échanges improbables à l’image du Barça. L’autre raison évoquée, c’est que les dirigeants tiennent à respecter l’effort du vestiaire dont la baisse de salaire a permis d’économiser 65 millions d’euros. C’est donc avec cet effectif que le Français devra atteindre les objectifs fixés, en espérant un contexte plus favorable d’ici le prochain mercato estival.