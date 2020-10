Esp : Barcelone au bord de la faillite, la bombe venue d'Espagne

Dans : Liga.

En proie à de gros soucis financiers, le FC Barcelone pourrait être contraint de déposer le bilan si aucun accord n'est trouvé pour baisser le salaire des joueurs d'ici une semaine.

Les supporters du Barça avaient retrouvé un peu le sourire cette semaine après la démission de l’impopulaire Josep Maria Bartomeu et la victoire de Lionel Messi et ses coéquipiers contre la Juventus en Ligue des champions. Mais ce samedi, c’est un froid polaire qui tombe sur le club catalan puisque AS annonce que si aucun accord n’est trouvé entre les dirigeants du FC Barcelone et les joueurs pour aboutir à une baisse de 30% de la masse salariale, alors la faillite sera la seule solution. Et la date limite pour cet accord est très proche puisque le quotidien sportif annonce que les deux camps doivent impérativement s’entendre d’ici le 5 novembre prochain. Une première réunion a eu lieu vendredi entre Carles Tusquets, président intérimaire du Barça après la démission de Josep Maria Bartomeu, et les avocats des footballeurs barcelonais, mais aucun accord n’a été trouvé.

Selon AS, qui rappelle que les finances du FC Barcelone sont énormément impactées par l’absence totale de recettes au Camp Nou depuis le début de l’année ou presque, et tandis que le marketing est en chute libre, la situation comptable est critique et les dirigeants ne le cachent plus. « Notre principale préoccupation est d’ordre financier. La pandémie affecte particulière Barcelone, et notre club dépend aussi du tourisme. La situation n’est pas confortable », a admis sans détour Carles Tusquets. Le média affirme que faute d’un accord entre les joueurs et le club, alors le Barça pourrait être placé en faillite dès le mois de janvier avec les effets dévastateurs que l’on sait. Les négociations vont donc être tendues, les footballeurs barcelonais ayant déjà accepté une baisse des salaires la saison passée.