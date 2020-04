Esp : Le Camp Nou va disparaître pour la bonne cause

Dans : Liga.

Ces dernières semaines, les dons du monde de football pour venir en aide à la lutte contre le coronavirus se multiplient.

Et dans ce domaine, le FC Barcelone s’est montré particulièrement imaginatif. En effet, le champion d’Espagne en titre a pris la forte décision d’autoriser le naming du Camp Nou, lequel porte le même nom depuis son ouverture en 1957, dans l’unique but de récolter des fonds. Concrètement, le FC Barcelone va succomber à la mode du naming mais l’espace d’un an seulement, et 100 % des fonds récoltés grâce à ce futur partenariat seront reversés à la Fondation Barça qui elle-même reversera l’argent à plusieurs projets liés au combat que mènent les autorités et les soignants face au coronavirus.

« Nous sommes confrontés à une crise mondiale sans précédent dans notre histoire moderne, et nous devons assumer avec courage et calme la responsabilité que nous avons. Pour cette raison, tant du point de vue du club que de la Fondation, nous considérons qu'il est vital d'utiliser toutes les ressources disponibles au sein de l'institution pour lutter contre la pandémie de coronavirus et ses conséquences » a indiqué le vice-président du club barcelonais Jordi Cardoner dans un communiqué publié ce mardi. Reste maintenant à savoir ce qui se passera au bout d’un an car avec un naming, Barcelone boosterait sensiblement ses revenus. Et au vu de la conjoncture actuelle, il n’est pas impossible que le club blaugrana cède définitivement à cette tendance en 2021, lorsqu’il sera l’heure de décider si oui ou non, le futur naming sera reconduit. Pour mémoire, le maillot du Barça est resté très longtemps sans sponsor, puisqu'il était considéré comme celui de l'équipe nationale de la Catalogne. Après 107 ans de résistance, le Barça avait fini par mettre "Unicef" en sponsor pour la bonne cause en 2006, avant de passer à des sponsors beaucoup plus rémunérateurs par la suite. Pour l’heure, on ne sait en revanche pas quel nom portera le mythique Camp Nou durant l’année « caritative » en faveur de la lutte contre le coronavirus.