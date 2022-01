Esp : Karim Benzema choque encore le Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Mercredi soir en Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid et Barcelone ont livré le meilleur Clasico des dernières années.

Le match a été emballant et plein de rebondissements avant finalement de tourner à l’avantage du Real Madrid après les prolongations (3-2). Comme souvent cette saison, un homme a été au-dessus du lot en la personne de Karim Benzema. Passeur décisif pour Vinicius Junior sur le but de l’ouverture du score du Real Madrid, l’international tricolore s’est chargé lui-même d’inscrire le second but des Merengue. Auteur de 17 buts en championnat, Karim Benzema est irrésistible ces dernières semaines et sa performance XXL lors du Clasico lui a valu les acclamations du public de Riyad en Arabie Saoudite, où se déroulait le match de la Supercoupe d’Espagne entre le Real et le Barça. A en croire les informations du journal AS, Karim Benzema fait l’unanimité jusqu’au vestiaire catalan. Et pour cause, l’entraîneur barcelonais Xavi aurait félicité en personne l’avant-centre du Real Madrid pour sa prestation magnifique.

Xavi a félicité Karim Benzema

Victime d’un choc au niveau de l’épaule en fin de match, Karim Benzema a par ailleurs inquiété les supporters du Real Madrid. Mais selon Carlo Ancelotti, logiquement interrogé à ce sujet en conférence de presse après la victoire des Merengue, il n’y a rien de très inquiétant pour le buteur formé à l’Olympique Lyonnais. « Karim va bien. C’est juste un coup. Maintenant, nous avons le temps de récupérer jusqu'à dimanche » a fait savoir Carlo Ancelotti, par ailleurs élogieux envers Karim Benzema et qui a analysé le match dans son ensemble. « Nous avons très bien commencé avec la sortie de balle depuis l'arrière, en utilisant les contre-attaques. Quand nous avons pris l'avantage, nous avons baissé en efficacité. Nous méritions de gagner la première mi-temps mais nous avons été malchanceux en concédant un but. La deuxième mi-temps a été plus disputée » a-t-il analysé. Une seconde mi-temps équilibrée qui a offert un superbe spectacle aux spectateurs et aux téléspectateurs de ce choc espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone.