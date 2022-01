Karim Benzema fait un aveu sur ce Clasico fou

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Déporté en Arabie Saoudite pour des raisons commerciales, ce choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone en demi-finales de la SuperCoupe d’Espagne a tenu toutes ses promesses ce mercredi soir.

Malgré la différence d’état de forme entre les deux équipes, la rencontre a été splendide jusqu’au bout. Au final, c’est le Real de Karim Benzema qui s’est imposé, avec un Français intenable encore une fois. Cette victoire 3-2 après la prolongation a marqué les esprits par son côté spectaculaire et a permis de rappeler que le Barça était toujours un adversaire valeureux et talentueux. Pour KB9, qui a déjà disputé plus de 10 ans de Clasico, il était l’heure de reconnaitre qu’il s’agissait de l’une des rencontres les plus belles qu’il a jouées face au géant catalan.

Karim Benzema volé de passes décisives

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Je ne sais pas si c'est le Clasico le plus beau que j'ai joué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup d'anxiété, de tension, parce que rien n'était joué jusqu'à la toute fin. Ça a été un match difficile, le Barça est toujours un adversaire très fort, qui garde bien le ballon. Ils jouent bien, si tu leur laisses le ballon, ils ne te le rendront pas de sitôt. Mais on mérite la victoire. Des Clasicos, il y en a eu beaucoup, mais celui-ci a été beau », a avoué le buteur du Real Madrid, qui a fait plier la défense barcelonais, et aurait pu être crédité de quelques passes décisives en plus sans la maladresse de certains de ses coéquipiers, notamment en fin de match. Il se contentera donc d'un but et d'une passe décisive dans ce match phare.