Le Real use le Barça et file en finale !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

1/2 finale de la Supercoupe d’Espagne

King Fahd stadium, Riyad (Arabie Saoudite)

FC Barcelone – Real Madrid 2-3 après prolongation

Buts : Luuk De Jong (41e), Fati (84e) ; Vinicius Jr (25e), Benzema (72e), Valverde (98e) pour le Real

Malgré les 17 points d'écart entre les deux clubs en Liga, ce clasico a été haletant. Karim Benzema et le Real débutait mieux la partie. Le Français lançait d'ailleurs magnifiquement Vinicius d’une passe en profondeur de l’extérieur du pays pour l’ouverture du score du Brésilien. Mais, cela avait le don de réveiller les Catalans qui venaient égaliser avant le repos grâce à un but opportuniste de Luuk de Jong bien aidé par un cafouillage de Militao.

Après le repos, le Barça semblait bien en place et Dembélé exécutait une belle reprise qui passait au ras du poteau de Courtois. Puis, Benzema montrait encore son importance au Real. Après avoir frappé le poteau puis obligé Ter Stegen à un arrêt, le Français finissait par mettre le ballon au fond pour redonner l’avantage au Real. Le Barça ne lâchait rien et revenait encore au score avec une belle tête de Fati sur corner pour amener les deux équipes en prolongation. Malheureusement pour les Blaugranas, le Real était sans pitié en contre. Sur une action à quatre contre deux, Rodrygo servait Valverde pour redonner une troisième fois l'avantage à Madrid, et ce définitivement. Avec ce succès, le Real défiera dimanche le vainqueur de la deuxième demi-finale de jeudi entre l'Atletico Madrid et l'Athletic Bilbao.