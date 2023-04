Esp : Carlo Ancelotti sur le départ, le Real étudie 8 pistes !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024, Carlo Ancelotti a toutefois de réelles chances de quitter le club espagnol en juin prochain sachant que la sélection brésilienne l'attire beaucoup.

Victoire finale en Ligue des Champions ou pas, Carlo Ancelotti est de plus en plus fortement annoncé sur le départ au Real Madrid. La perte du titre en Liga au profit du FC Barcelone, qui dispose d’une confortable avance sur le club de la Casa Blanca, est difficile à digérer pour Florentino Pérez, lequel veut insuffler une nouvelle dynamique au Real Madrid avec un changement d’entraîneur.

Huit coachs potentiels ciblés par le Real Madrid

Courtisé par la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti vit sans doute ses dernières heures sur le banc madrilène et huit noms sont avancés par la presse espagnole pour lui succéder en juin prochain. En cette fin de semaine, le Mundo Deportivo fait le point sur les multiples pistes du Real Madrid et cite notamment Mauricio Pochettino comme un candidat toujours crédible à la succession du « Mister » italien, même si l’ex-entraîneur du PSG est beaucoup plus proche de Chelsea que de la capitale espagnole.

🚨 Le Real Madrid a renoué contact avec Zinedine Zidane ! 🤍🇫🇷



Son arrivée pourrait contribuer à l’opération séduction de Kylian Mbappé.



(@Santi_J_FM / @footmercato) pic.twitter.com/RSbdt0PoSk — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2023

Viré par le Bayern Munich il y a un mois, Julian Nagelsmann est une option viable pour le Real Madrid, même si Florentino Pérez émet quelques réserves sur le comportement parfois imprévisible du jeune entraîneur allemand. Au rayon des forts caractère, José Mourinho et Antonio Conte ne sont pas en reste. Les deux entraîneurs sont pourtant cités comme des solutions étudiées par l’état-major du Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine, au même titre que celles menants aux anciens joueurs du club Raul, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa.

Enfin, et ce n’est plus un secret ni une surprise, Florentino Pérez reste séduit par la possibilité de faire revenir un certain Zinedine Zidane à la tête de l’équipe au Real Madrid. Libre depuis son départ de la Casa Blanca il y a deux ans, le champion du monde 1998 pourrait revenir au club pour la troisième fois, comme indiqué ces dernières heures par la presse française.