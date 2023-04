Le Real se méfie d'Ancelotti, Zidane contacté !

Dans : Liga.

Alors que Carlo Ancelotti se voit rester la saison prochaine, le Real Madrid envisage un tout autre scénario. La Maison Blanche croit l’Italien capable de céder aux avances de la Fédération brésilienne. Méfiant, le club madrilène serait donc en contact avec son ancien joueur et entraîneur Zinedine Zidane.

A écouter Carlo Ancelotti, la question de son avenir ne se pose plus. L’entraîneur du Real Madrid avait d’abord annoncé sa volonté d’honorer sa dernière année de contrat. Puis l’Italien a confirmé qu’il serait toujours sur le banc la saison prochaine. « Le président a toujours été très affectueux avec moi et il l'est toujours, confiait récemment le technicien. Nous devons regarder vers l'avant. Le club est très serein, comme je l'ai dit je reçois beaucoup d'affection. Je pense que je serai sans doute là la saison prochaine. Nous allons respecter le contrat. »

Si tout est clair dans l’esprit du coach madrilène, le patron Florentino Pérez, lui, a beaucoup plus de doutes. Nos confrères de Foot Mercato affirment que la Maison Blanche se méfie de Carlo Ancelotti. L'entraîneur des Merengue a lui-même confirmé l’intérêt de la Fédération brésilienne, sans laisser d’ambigüité. Il n’empêche que le Real Madrid ne veut pas se faire surprendre en cas de départ soudain de son coach. C’est pourquoi la direction aurait entamé des discussions avec Zinedine Zidane.

Encore une mauvaise nouvelle pour le PSG

Lors de ses deux précédents passages sur le banc, le Français a évidemment laissé de bons souvenirs dans la capitale espagnole. Ses trois Ligues des Champions consécutives (2016, 2017 et 2018) en font une légende du Real Madrid, prêt à lui rouvrir ses portes si besoin. Apparemment, Zinedine Zidane n’exclut pas une troisième expérience en tant qu’entraîneur des Merengue. Lui que l’on annonçait pourtant favorable à un retour à la Juventus Turin. En tout cas, la tendance reste négative pour le Paris Saint-Germain qui, malgré son intérêt de longue date, n’a toujours pas les faveurs du technicien libre depuis mai 2021.