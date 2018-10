Esp : Boycotté, Malcom craque et parle mercato avec le Barça

Dans : Liga, Mercato.

Annoncé titulaire contre le Cultural Leonesa ce mercredi (21h30), en 16es de finale aller de Coupe du Roi, Malcom (21 ans) va débuter son premier match de la saison au FC Barcelone.

Seulement apparu à deux reprises, l’ancien Bordelais n’est même pas abonné au banc des remplaçants puisqu’il n’est pas toujours convoqué. Mais pourquoi le club catalan a-t-il déboursé 41 M€ pour le chiper à la Roma cet été ? La raison est simple, il s’agit d’un choix de la direction, et non d’Ernesto Valverde. De son côté, Malcom ne comprend pas sa situation et a donc demandé un entretien avec son entraîneur, raconte Mundo Deportivo. L’occasion pour le Brésilien de connaître les raisons de sa mise à l’écart. Mais la réponse n’a pas dû lui plaire…

En effet, Valverde s’est dit satisfait de son ailier, tout en précisant qu’il privilégiait d’autres options. En gros, ses concurrents sont meilleurs. C’est pourquoi Malcom aurait réclamé un bon de sortie pour le mercato hivernal si sa situation n’évolue pas. Il faut dire que des clubs comme Tottenham, Arsenal et l’Inter Milan seraient intéressés. Mais pour le moment, le Barça envisage de le conserver jusqu’à l’été prochain avant de prendre une décision. Sachant que sa recrue devra sortir du placard pour rentabiliser le montant de son transfert.