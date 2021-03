Esp : Benzema plus fort que Messi, du jamais vu

Dans : Liga.

À son meilleur niveau cette saison, Karim Benzema vise le titre de meilleur buteur de Liga. Un titre qu'il n'a pour l'heure jamais remporté.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s'est imposé comme le leader offensif du Real Madrid. Alors que ses jeunes coéquipiers font souvent preuve d'irrégularité (Rodrygo, Vinicus, Marco Asensio...), le joueur formé à l'OL ne déçoit jamais. À tel point que les supporters estiment qu'il s'agit du joueur le plus important de l'effectif, devant Luka Modric. Cette saison en Liga, l'attaquant a inscrit 17 buts en 24 apparitions. Des statistiques qui le placent sur la troisième marche du classement du meilleur buteur du championnat. Devant lui, ses deux rivaux de toujours : Lionel Messi (23 buts) et Luis Suarez (19 buts).

Marca révèle qu'au-delà du titre de champion, l'objectif de Karim Benzema est de remporter le titre de Pichichi. Une distinction que le numéro 9 n'a jamais réussi à obtenir depuis son arrivée à Madrid en 2009. Une anomalie qui s'explique par le fait que pendant de longues saisons de cohabitation avec Cristiano Ronaldo, Benzema avait un rôle de passeur plus que de buteur. Depuis le départ de CR7, le Français a retrouvé son instinct de tueur. Son total pourrait encore être plus élevé s'il tirait les penalty, aujourd'hui monopolisés par Sergio Ramos.

Benzema en forme olympique

Si Karim Benzema est globalement très bon depuis le début de saison, il est encore plus efficace depuis quelques semaines. Auteur d'un doublé lors de la dernière journée contre le Celta Vigo, le Français a scoré lors de ses six derniers matchs (Liga et Ligue des Champions confondues), marquant huit buts, dont certains très importants. S'il trouve le chemin des filets face à Eibar lors de la prochaine journée, il égalera son record personnel en marquant lors de six journées consécutives de Liga. Sa forme actuelle a permis à Benzema d'égaler Santillana au quatrième rang des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Si la course au Pichichi face à un Lionel Messi de retour au top s'annonce compliquée, Benzema signerait volontiers pour un titre en Liga ou en Ligue des Champions pour concrétiser la meilleure saison de sa carrière d'un point de vue personnel.