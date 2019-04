Esp : Antoine Griezmann au Barça, le flou règne avant le mercato

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Priorité du Barça pour renforcer son attaque selon certains médias, Antoine Griezmann serait également tenté par une aventure en Catalogne, après une saison délicate du côté de l’Atlético Madrid. Mais officiellement, rien n’est encore fait entre le futur champion d’Espagne et l’international tricolore. La preuve, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a confirmé au cours d’une interview accordée à la TVE que l’avenir d’Antoine Griezmann n’était pas encore décidé. Et de rajouter que le natif de Mâcon ne figurait pas forcément sur les listes de potentielles recrues du club en interne…

« Pour l'instant, le nom de Griezmann n'est pas sur la table. Nous n'avons fait aucune réunion. La presse spécule énormément sur ce joueur et sur d'autres. Nous en parlerons fin avril ou début mai avec le staff. Chaque année, nous aspirons à avoir les meilleurs joueurs et ce n'est pas insensé de penser que nous voulons un joueur par ligne. Griezmann est un joueur de l'Atletico, il a un contrat. Les grands joueurs doivent jouer en Liga. Nous devons faire en sorte qu'ils jouent en Liga parce qu'ils valorisent le championnat » a expliqué le dirigeant du FC Barcelone, lequel entretient le flou autour d’Antoine Griezmann avant le mercato. Dans la peau du club intéressé et potentiellement acheteur, il est dans son rôle...