Esp : 10/10, Karim Benzema est le joueur ultime !

Par Corentin Facy

Karim Benzema réalise une saison extraordinaire au Real Madrid, où il s’est plus que jamais imposé comme le leader de l’équipe de Carlo Ancelotti.

Auteur de 42 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Karim Benzema affole les compteurs. Atout offensif n°1 du Real Madrid, l’attaquant de l’Equipe de France a porté son équipe vers le titre en Liga et l’a guidé vers les demi-finales de la Ligue des Champions à coup de triplés contre le PSG ou encore Chelsea. Plus que jamais, Karim Benzema est l’un des grands favoris dans la course au Ballon d’Or 2022. Et ce ne sont pas les journalistes de Marca qui vont dire le contraire. Après le sacre du Real Madrid en Liga, le journal espagnol a noté chaque joueur de l’effectif madrilène. La note de Karim Benzema est à la hauteur de son talent hors du commun avec un splendide 10/10 qui marque les esprits.

Benzema meilleur joueur du Real Madrid cette saison

« C’est un leader absolu » écrit Marca dans ses colonnes au sujet de Karim Benzema avant de poursuivre. « Il a une façon unique de jouer et d’interpréter le football. Il insuffle à ses coéquipiers son caractère. 10/10, saison avec mention ! » écrit Marca, qui place Karim Benzema tout en haut du classement des notes au Real Madrid, devant Thibaut Courtois, Luka Modric et Vinicius Junior, lesquels obtiennent eux la note de 9/10. Un autre joueur français a par ailleurs été félicité par le journal espagnol en la personne d’Eduardo Camavinga (7/10). Marca se pose même la question de savoir qui de Camavinga ou de Toni Kroos sera le « troisième homme » en compagnie de Luka Modric et de Casemiro dans le onze-type du Real Madrid la saison prochaine. C’est dire si l’ancien Rennais a une superbe cote à Madrid après une saison où ses entrées en jeu ont été remarquées. Ce fut notamment le cas en Ligue des Champions face au PSG et Chelsea par exemple.