Benzema Ballon d'Or 2022 pour mettre fin au scandale

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema a remporté le titre de champion d'Espagne avec le Real Madrid ce samedi après-midi. Un trophée qui vient s'ajouter à des performances stratosphériques depuis plusieurs mois. Pour Florentino Perez, le Français est intouchable pour le Ballon d'Or, et il aurait même du déjà l'être plus tôt dans sa carrière.

Le Real Madrid est redevenu le roi d'Espagne et il le doit beaucoup à Karim Benzema. Le Français a porté l'attaque madrilène toute la saison avec déjà 26 buts en 30 matches de Liga et un total impressionnant de 42 buts en 42 matches toutes compétitions confondues. Loué par tous les observateurs, il est logiquement adulé par les supporters madrilènes qui lui doivent beaucoup depuis près de 13 ans et surtout sur les douze derniers mois. En tout cas, son président Florentino Perez n'oublie pas de le saluer et de complimenter l'homme de base qu'il représente dans l'effectif merengue.

Benzema ballon d'or, le contraire serait scandaleux pour Perez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le très expérimenté et rusé président du Real Madrid n'a pas oublié en cette journée de sacre d'insister sur les chances de son poulain d'être ballon d'or. Habitué à voir ses joueurs lutter pour le trophée individuel, il n'a pas manqué de faire un peu de promotion à Benzema. Pour lui c'est simple, ne pas donner le Ballon d'Or 2022 à son attaquant français est juste impossible.

𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱. 🏆3️⃣5️⃣

Congrats to the team for the hard work this season and to the fans for the support… We still have other goals! 👀🔥 ¡ 𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 ! 🤍 #HalaMadrid #CAMPEON35 #Alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/kzoNEXBEp3 — Karim Benzema (@Benzema) April 30, 2022

« Il doit gagner le Ballon d’or cette année, ils ne peuvent pas le lui enlever. Personne ne doute du fait que le prochain Ballon d'or sera Benzema. Avec du recul, il aurait dû le gagner plus tôt », a clamé dithyrambique le président madrilène après le match du titre contre l'Espanyol. Et plus le temps passe, plus cette analyse très subjective de Florentino Perez commence à devenir l'avis général du petit monde du football. Il faut dire que le Ballon d'Or 2021 attribué à Lionel Messi a eu du mal à passer auprès de nombreux fans, et en particulier au Real Madrid où KB9 aurait du être récompensé depuis longtemps selon les socios. L'année 2022 est bien partie pour permettre de mettre fin à ce sentiment d'injustice du côté de la Casa Blanca.