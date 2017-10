EdF : Trezeguet soutient Benzema face aux rageux

Dans : Liga, Foot Europeen, Equipe de France.

En manque d’efficacité contre Tottenham (1-1) la semaine dernière en Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a été ciblé par Gary Lineker.

Sur les réseaux sociaux, le consultant de 56 ans s’est demandé si le Français n’était pas « surcoté ». De quoi provoquer de vives réactions chez les admirateurs de « KB9 ». Après son entraîneur Zinédine Zidane, qui le considère comme le meilleur avant-centre au monde, le président madrilène Florentino Pérez a également pris la défense de son joueur. Et le clan Benzema n’a pas fini de s’agrandir puisque même David Trezeguet, obsédé par le but à son époque, admet que le talent de l’ancien Lyonnais rattrape largement ses statistiques.

« Karim devrait peut-être marquer plus. Mais au fil du temps, il s’est avéré être un joueur important pour le Real. Un mélange entre Raúl et Butragueño. Cela donne plus de variété dans le jeu que de statistiques, a réagi l’ex-international tricolore interrogé par As. Benzema a les caractéristiques du football moderne. Le football a beaucoup évolué depuis l’époque où Lineker jouait. » En effet, l’Anglais est plutôt fan des attaquants à l’ancienne comme Trezeguet ou Harry Kane.