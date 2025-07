Eclaté par le PSG, le Real prend deux décisions radicales

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid s'est fait transpercer par les attaques du PSG, et un solide Thibaut Courtois a empêché un score plus large. Le club espagnol est en panique total.

Le Real Madrid n’a pas connu une saison vierge puisqu’il y a eu deux victoires en début de saison en SuperCoupe d’Europe et en Coupe intercontinentale, mais les gros rendez-vous auront été manqués. 3-0 contre Arsenal à Londres, 4-0 ou 5-2 contre le Barça avec quatre défaites contre les blaugranas cette saison, et désormais un cinglant 4-0 contre le PSG pour se faire sortir de la Coupe du monde des clubs. Le bilan est inquiétant et la défense du Real Madrid est pointée du doigt. Surtout que, pendant des années, cela a été une garantie solide dans la solidité comme dans l’abnégation, malgré les blessures, les Carvajal, Rudiger ou Militao avaient toujours tenu la baraque.

Huijsen échappe à la tempête

Désormais, Raul Asencio enchaine les boulettes, et même Rudiger s’y met, puisque les deux centraux ont chacun offert un but au PSG ce dimanche soir à New York. Pour le bien nommé Defensa Central, média très proche de Florentino Pérez, le signal d’alarme doit être tiré avec ce dernier match de la saison. Pour ne pas vivre un prochain exercice avec des cauchemars à chaque attaque adverse, il est temps de rajouter deux joueurs de haute valeur à Dean Huijsen, le joueur arrivé de Bournemouth et qui était suspendu contre le PSG.

Le premier nom cité est sans surprise celui d’Ibrahima Konaté, qui vient de refuser une prolongation à Liverpool, et envoie donc des signaux pour se trouver un nouveau club. A priori, c’était plutôt pour l’été 2026, mais il y a urgence à la Casa Blanca, et cette situation pourrait donc changer la donne. Surtout que Liverpool préférera encaisser un gros chèque que de le voir partir libre. L’autre rêve du Real Madrid évolue également en Premier League, et il s’agit également d’un international français en la personne de William Saliba. Ce dernier est beaucoup moins sur le départ d’Arsenal, mais il hésite néanmoins à prolonger chez les Gunners, ce qui pourrait être interprété comme un signe de la part de Florentino Pérez.

Avec des moyens financiers importants à sa disposition, le club espagnol n’hésitera pas à frapper fort si cela lui permet d’offrir des renforts de poids à Xabi Alonso, qui a essayé de ne pas être trop dramatique ce dimanche soir, mais doit tout de même se dire qu’il a hérité depuis le mois de juin d’un Real Madrid en bout de piste.