CDM ‍: Le PSG humilie le Real et file en finale ‍!

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Corentin Facy

Demi-finale de la Coupe du monde des Clubs

PSG - Real Madrid : 4-0

Buts : F.Ruiz (6e, 24e), Dembélé (9e) et G.Ramos (87e)

Largement dominateur, le PSG s'est baladé contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde en infligeant un violent 4-0 aux coéquipiers de Kylian Mbappé. L'équipe de Luis Enrique retrouvera Chelsea dimanche en finale.

Irrésistible depuis le début de la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain a fait honneur à sa réputation ce mercredi face au Real Madrid en demi-finale. Très vite, on comprenait que l’équipe de Luis Enrique allait écraser le vice-champion d’Espagne en titre. Dès l’entame, Fabian Ruiz profitait d’une énorme bourde de Raul Asencio pour ouvrir le score et placer le PSG devant (6e, 1-0). Trois minutes plus tard à peine, c’est Ousmane Dembélé qui confirmait son excellente forme et son statut de favori pour le Ballon d’Or en doublant la mise, plein de sang-froid devant Courtois (9e, 2-0).

La domination de Paris était étouffante et le Real ne s’en sortait pas, au point de concéder un troisième but avant même la demi-heure de jeu, de nouveau par Fabian Ruiz (24e, 3-0). La mi-temps permettait aux Merengue de reprendre leurs esprits et la seconde période était à peine plus équilibrée. Le PSG gérait son avance tranquillement, jusqu’à la 87e minute et le but du joker Gonçalo Ramos, plein de sang-froid pour ajuster un Courtois impuissant (87e, 4-0). Ecrasant de domination et plus fort que jamais, le Paris SG se qualifie pour la finale du Mondial des Clubs et retrouvera Chelsea ce dimanche avec sur la tête l’étiquette de l’immense favori.