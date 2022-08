De Jong gagne son bras de fer, le Barça en PLS

Dans : Liga.

Depuis plusieurs jours, le FC Barcelone pousse Frenkie De Jong vers la sortie en raison de son imposant salaire.

Le FC Barcelone a ciblé ses indésirables. Samuel Umtiti, Sergino Dest ou encore Memphis Depay sont invités à trouver un nouveau club avant la fin du mercato. A la surprise générale, Frenkie De Jong est également ciblé par la direction catalane. En cause, le salaire très imposant de l’international néerlandais, qui pèse lourd dans la masse salariale du Barça, ce qui a retardé l’enregistrement de certaines recrues tandis que Jules Koundé doit encore patienter avant de pouvoir jouer en Liga. Il est indispensable pour Barcelone de diminuer sa masse salariale et pour ce faire, le vice-champion d’Espagne en titre a lancé un énorme bras de fer avec Frenkie De Jong, menaçant par exemple de rompre son contrat. Une méthode purement illégale, qui ne permettra donc pas au Barça de se débarrasser de l’ancien maestro de l’Ajax Amsterdam selon Sport.

De Jong refuse de quitter Barcelone

Le quotidien catalan dévoile dans son édition du jour que Frenkie De Jong est en passe de gagner son bras de fer avec le FC Barcelone. Malgré l’envie du Barça de s’en séparer, le Néerlandais est dans les plans de Xavi, qui adore le profil du Néerlandais. Devant la fermeté de De Jong, qui a répété à plusieurs reprises qu’il refusait de quitter Barcelone, Joan Laporta est en passe d’abdiquer. Le président barcelonais va ainsi s’attaquer à d’autres dossiers dans l’espoir de faire baisser la masse salariale du Barça. Comme indiqué par ailleurs, Samuel Umtiti, Sergino Dest et Memphis Depay sont poussés vers la sortie. Pierre-Emerick Aubameyang s’est ajouté à la liste, et le Gabonais figure dans la short-list de Chelsea, où Thomas Tuchel aimerait beaucoup le récupérer. Reste que, à l’instar de Frenkie De Jong, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et d’Arsenal ne veut pas partir. Le casse-tête est loin d’être terminé pour le club catalan…