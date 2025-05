Barça ‍: Yamal viré d’un rassemblement, il est rappelé à l'ordre

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Lamine Yamal impressionne depuis quelques mois, que ce soit avec le Barça ou la sélection espagnole. Le prodige catalan a néanmoins eu quelques problèmes de comportement dans le passé.

Le FC Barcelone a récemment glané le titre en Liga. Un trophée majeur de plus pour les Catalans après celui remporté en Coupe du Roi. Si la Ligue des champions ne sera pas gagnée, la direction du Barça peut néanmoins se satisfaire du niveau affiché par l'équipe. Et surtout celui de Lamine Yamal. Le prodige espagnol a sorti le grand jeu malgré ses 17 ans. Son niveau de jeu et sa marge de progression ont de quoi faire de lui le meilleur joueur du monde pendant longtemps. Mais la route est encore longue pour Lamine Yamal. Il devra notamment mettre de côté certains problèmes de comportement. Ce n'est pas Julen Guerrero qui dira le contraire.

Lamine Yamal rappelé à l'ordre

Lors de quelques mots rapportés par Don Balon, l'ancien entraineur de la sélection U-17 d'Espagne a en effet fait part d'un écart de comportement qu'avait eu Yamal il y a quelques années lorsqu'il avait 15 ans. Le joueur du Barça avait été viré du camp d'entraînement, tout comme Daniel Muñoz de l'Atlético de Madrid et Jesús Fortea du Real Madrid. Les trois joueurs espagnols avaient été exclus pour le tour élite du Championnat d'Europe des moins de 17 ans. Une discussion entre Julen Guerrero et Lamine Yamal avait ensuite eu lieu afin de le rappeler à l'ordre. Cependant, Guerrero n'a pas voulu trop en rajouter, précisant que des problèmes de comportement pouvaient avoir lieu chez de si jeunes joueurs. Le média rajoute que la star barcelonaise a aussi eu quelques problèmes avec le Barça cette saison en raison de son attitude. Il lui faudra gagner en sérénité dans les futures années afin de se canaliser et d'être seulement concentré sur le football. Le Barça, l'Espagne et le monde du ballon rond en ont besoin.