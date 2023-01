Barça : Tuchel s'est décidé, Xavi peut paniquer

Thomas Tuchel est toujours à la recherche d'un nouveau défi depuis son licenciement de Chelsea. Et l'ancien coach du PSG ne manque pas d'ambition pour son avenir.

Thomas Tuchel a connu des derniers mois chargés en émotion. D'abord un départ du PSG puis un sacre en Ligue des champions avec Chelsea. Mais là-aussi, l'aventure aura été écourtée... Sans club depuis quelques semaines, l'entraineur allemand veut prendre son temps avant de repartir sur un nouveau projet. Si son nom circule en Angleterre ou encore en Italie, c'est bien en Espagne que se projette déjà Thomas Tuchel. C'est du moins ce qu'annonce Sky Sports ces dernières heures.

On this day last year, Thomas Tuchel was named The Best Men's Coach after winning both the Champions League and UEFA Super Cup in his first year in charge of Chelsea.



How times change…😳 pic.twitter.com/jwHSNAZTUF