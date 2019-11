Barça : Toutes les stats de Messi dévoilées, attention au vertige…

Dans : Liga.

Probablement titularisé contre le Borussia Dortmund ce mercredi en Ligue des Champions, Lionel Messi va passer un cap symbolique avec le FC Barcelone. L’occasion de revenir sur ses folles statistiques.

Près de 15 ans après ses débuts, c’était face à l’Espanyol Barcelone le 16 octobre 2004, Lionel Messi s’apprête à disputer son 700e match sous les couleurs du FC Barcelone ! Après le choc de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund ce mercredi, l’Argentin ne sera plus qu’à 67 rencontres du record de Xavi (767 matchs avec le FCB). Et pourtant, c’est loin d’être sa statistique la plus impressionnante. Par où commencer ? Son nombre de buts ?

Tenez-vous bien, le compteur de « La Pulga » affiche 612 réalisations ! Autant dire que le record de Pelé (634 buts avec Santos) va sauter, la légende brésilienne étant le joueur qui a inscrit le plus de buts pour un même club. Et si l’on prend en compte ses offrandes (235 avec le Barça), Messi a été décisif à 847 reprises pour les Blaugrana ! Bien sûr, de nombreux exploits ont été réalisés devant son public. La preuve, le capitaine du Barça est le meilleur buteur de l’histoire au Camp Nou avec un total de 356 unités en 352 matchs.

Messi presque synonyme de victoire

De quoi mener son équipe vers la victoire à de nombreuses reprises. Messi a en effet remporté 71 % de ses rencontres avec Barcelone, contre seulement 11 % de défaites (77 revers). Une réussite également visible au niveau de son palmarès puisque le natif de Rosario a gagné 34 titres avec le Barça, dont quatre Ligues des Champions et 10 sacres en Liga. Le tout sans compter les récompenses individuelles du quintuple Ballon d’Or, en lice pour un sixième trophée lundi…