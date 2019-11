Ballon d'Or : Messi sacré, Mbappé en dehors du podium ?

Dans : Foot Europeen.

Lundi prochain se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or 2019. Mais il semblerait que le suspense ne soit plus vraiment au rendez-vous, l’identité du gagnant ayant fuité dans la presse espagnole…

Le Mundo Deportivo en fait sa Une ce mardi, et l’information vient d’être confirmée par le très bien informé journaliste catalan Francesc Aguilar : Lionel Messi va être sacré Ballon d’Or 2019. En effet, l’Argentin aurait récemment appris qu’il avait remporté le trophée, puisque les journalistes de France Football, Thierry Marchand et Pascal Ferré, auraient d’ores et déjà réalisé l’interview de l’Argentin en tant que vainqueur du Ballon d’Or. Par ailleurs, toujours selon l’ancien directeur adjoint de Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo pourrait être troisième, derrière Messi donc mais également derrière Van Dijk. Ce qui signifie que Kylian Mbappé ne figurerait pas sur le podium…

« Lionel Messi soulèvera lundi prochain son 6e Ballon d'or. Hier, lundi, Pascal Ferré et Thierry Marchand, envoyés spéciaux et poids lourds de France Football, se sont déplacés à Barcelone malgré les démentis de certains et lui ont officialisé la nouvelle. Désormais, le problème pour France Football est de convaincre Cristiano Ronaldo de se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or lundi prochain. Le Portugais sait déjà qu'il ne l'a pas gagné, mais ce qui le contrarie encore plus, c'est qu'il pourrait être troisième derrière Virgil Van Dijk » a indiqué le journaliste, dont les informations sont généralement assez fiables. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera et si Cristiano Ronaldo fera le déplacement lundi pour assister au sacre de Léo Messi…