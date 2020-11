Barça : Messi reste, le mode vendeur de rêve activé

Dans : Liga.

Cet été, Lionel Messi a véritablement fait des pieds et des mains pour quitter le FC Barcelone au mercato. En vain…

Et pour cause, le capitaine du Barça est sous contrat jusqu’en juin 2021, et Josep Maria Bartomeu n’a pas cédé face à la pression médiatique exercée par Lionel Messi. Un départ de l’Argentin l’été prochain semble en revanche inévitable, dans la mesure où le Ballon d’Or sera libre de tout contrat. En revanche, l’élection du futur président du FC Barcelone, qui se déroulera dans deux mois, peut totalement changer la donne. Candidat à la présidence du club blaugrana, Victor Font a ouvert la porte à une prolongation de Lionel Messi. Bien que ce dossier paraisse extrêmement compliqué sur le papier…

« Nous savons évidemment que c'est une possibilité car il a dit qu'il voulait partir l'été dernier, mais nous avons bon espoir. Les élections auront lieu dans 60 jours et nous aurons un nouveau conseil d'administration, un nouveau président et un nouveau projet. Ce dont Messi a besoin pour rester au club, c'est d'un projet compétitif. Il veut gagner - évidemment, l'absence de projet ces derniers temps a affecté notre façon de rivaliser (ndlr pour les titres) et j'espère donc que lorsque la nouvelle présidence prendra la relève, nous pourrons le convaincre de rester » a fait savoir Victor Font dans une interview accordée à la BBC. De plus en plus, les différents candidats à la présidence du FC Barcelone prennent des risques avec des annonces très osées sur le thème du mercato. Il y a tout juste quelques heures, l’un de ses opposants, Emili Rousaud, a notamment fait savoir qu’il souhaitait faire revenir Neymar. A condition toutefois que le n°10 du PSG retire ses différentes plaintes à l’encontre du Barça…