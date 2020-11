Esp : Lionel Messi est un fantôme, alerte rouge à Barcelone !

Dans : Liga.

Dans un contexte difficile depuis l'annonce de sa volonté de quitter le Barça, Lionel Messi a livré une prestation catastrophique samedi soir face à l'Atletico.

Si la situation entre Lionel Messi et le FC Barcelone est tendue depuis que le capitaine a déclaré vouloir quitter le club, cela ne semblait pas trop influer sur les performances de l'Argentin jusque là. Mais sa prestation samedi soir au Wanda Metropolitano inquiète en Espagne, et notamment AS. Battu 1-0 par l'Atletico, le Barça compte seulement 11 points et pointe à une incroyable dixième place au classement. Et force est de constater que les Catalans n'ont pas pu compter sur leur star pour les sauver sur la pelouse des Colchoneros.

La statistique est affolante : Lionel Messi a perdu 23 ballons face à l'Atletico. Si ce chiffre peut être justifié par une prise de risques importante vu son rôle sur le terrain, il devient alarmant quand on le compare à son nombre de passes réussies dans la rencontre : seulement 36. Des chiffres faméliques pour un joueur du calibre de Messi, qui ne semblait pas si déçu que ça à la fin du match. « Fatigué d'être le problème de tout» comme il l'a déclaré en revenant à Barcelone après la trêve internationale, la Pulga semble de plus en plus loin de Barcelone. Le départ de ses amis Luis Suárez et Arturo Vidal semble vraiment avoir touché le sextuple Ballon d'Or, qui erre comme une âme en peine sur la pelouse. Auteur de seulement 3 buts en Liga cette saison, Lionel Messi n'est même pas le meilleur buteur de son équipe, devancé par le jeune Ansu Fati. Pour revenir au premier plan national et européen, le Barça aura besoin de son capitaine au top, ou la saison risque d'être compliquée.