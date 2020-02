Esp : Lionel Messi défend mollement le patron du Barça

Dans : Liga.

Réagissant pour la première fois à l'embarrassante affaire qui touche le président du FC Barcelone, Lionel Messi ne se mouille pas trop pour Josep Maria Bartomeu. On peut le comprendre.

Les jours passent et la pression est très loin de retomber dans ce qu’on appelle désormais le Barçagate, l’actuel président du Barça étant accusé d’avoir payé une boite de communication pour dénigrer des joueurs actuels et anciens ou bien encore des dirigeants via les réseaux sociaux. Même si Josep Maria Bartomeu a crié au scandale, et rompu le contrat signé par le FC Barcelone avec l3 Ventures, la société incriminée, nombreux sont ceux à ne pas croire le président du FC Barcelone. Silencieux jusqu’à ce mercredi soir, Lionel Messi, qui avait été visé par quelques-uns de ces messages inamicaux, a donné son opinion.

Répondant au Mundo Deportivo, la star argentine a difficilement masqué son gros malaise. « Le président nous a dit les mêmes choses qu'il a dites en public, les mêmes choses qu'il a dites en conférence de presse : quelle était la situation, ce qui s'était passé. Et je ne peux pas en dire plus. Si j’ai été convaincu ? La vérité est que je vois des choses bizarres qui arrivent. Mais on a aussi dit qu'il y aurait des preuves. Nous devrons attendre pour voir si c'est vrai ou pas. Nous ne pouvons pas dire grand-chose et nous devons attendre de voir ce qui se passe. Franchement, le sujet me semble étrange », a confié un Lionel Messi, clairement gêné aux entournures car il a été l’une des victimes de cette opération menée sur les réseaux sociaux.