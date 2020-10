Barça : Griezmann en rêve, cette fois il aura zéro excuse !

Dans : Liga.

Régulièrement aligné sur un côté au FC Barcelone, Antoine Griezmann aura probablement l’opportunité d’évoluer dans l’axe, son poste de prédilection, lors des prochaines rencontres. Une occasion à saisir pour l’attaquant français tant critiqué.

De retour derrière l’avant-centre Olivier Giroud en équipe de France, et pas forcément plus performant en sélection, Antoine Griezmann avait profité du dernier rassemblement pour glisser un tacle à son entraîneur Ronald Koeman. Le Français avait en effet souligné que le sélectionneur Didier Deschamps, lui, savait comment l’utiliser, contrairement au Néerlandais qui continue de l’aligner sur le côté droit. Là où l’ancien joueur de l’Atlético Madrid enchaîne les prestations décevantes. Mais en vue du choc face à la Juventus Turin ce mercredi en Ligue des Champions, la situation pourrait bien changer.

En effet, le Brésilien Philippe Coutinho, positionné en tant que meneur de jeu cette saison, le poste que convoite Griezmann, se retrouve à l’infirmerie pour trois semaines. Du coup, le quotidien Sport annonce l’international tricolore titulaire contre les Bianconeri. Reste à savoir si Koeman l’alignera bien dans l’axe non loin de Lionel Messi. C’est a priori la solution la plus probable et si cela se confirme, Griezmann se retrouvera dans la position qu’il préfère, mais dans un contexte inconfortable. Car le coach blaugrana et la presse locale n’ont certainement pas oublié sa dernière sortie médiatique lorsqu’il était avec les Bleus. Autant dire qu’une mauvaise performance dans l’axe pourrait lui coûter cher…