OL : Griezmann à Lyon en janvier, la folle rumeur débarque

Dans : OL.

A quel point Ronald Koeman veut-il faire signer Memphis Depay cet hiver ?

A en croire le journaliste spécialisé Eduardo Inda, patron du média OK Diario, cette volonté de faire venir son compatriote est extrêmement marqué. Au point d’envisager un accord assez improbable, qui lui permettrait de se débarrasser d’un joueur qui a tout perdu depuis qu’il a signé au FC Barcelone : Antoine Griezmann. Pour le journaliste espagnol intervenant dans l'émission El Chiringuito de Jugones, Lyon pourrait récupérer le Français par le biais d’un prêt, tandis que Memphis Depay ferait le trajet dans le sens inverse à six mois de la fin de son contrat.

« Koeman est déçu et triste avec Griezmann. C’est un grand joueur, mais ces derniers temps, il s’effondre. La première chose que le coach a faite, c’est de parler avec lui, de lui faire confiance, mais maintenant Koeman se sent déçu. Il aimerait le vendre ou le prêter au mercato hivernal et Lyon serait prêt à le reprendre. Si Griezmann se rend à Lyon en janvier, Depay viendrait à Barcelone, dans un échange à coût nul. À la fin de la saison, si Lyon ou le club qui vient veut le garder, ils devront payer Barcelone pour l’acheter. En outre, Bartomeu veut le vendre pour équilibrer les comptes », a prévenu Eduardo Inda, qui a lancé la rumeur d’un incroyable échange sans un seul centime de dépensé par les deux clubs. Cela aurait l’avantage de ramener un attaquant capable de jouer en pointe au FC Barcelone, et permettrait peut-être au Français, qui adorait l’OL dans sa jeunesse, de relancer une saison qui s’annonce compliquée. Néanmoins, rien qu’au niveau du salaire, Griezmann n’est pas du tout dans les mêmes sphères que Memphis Depay, et les capacités financières de l’OL l’empêchent de recruter définitivement le champion du monde français à la fin de ce prêt, qui parait lui même très hypothétique.