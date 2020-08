Barça : De Nice à Barcelone, Abidal fait rêver Malang Sarr

Dans : Liga.

Libre après la fin de son contrat à l’OGC Nice, le défenseur polyvalent Malang Sarr ne manque pas de propositions pour la suite de sa carrière. Parmi ses pistes, le FC Barcelone serait prêt à l’accueillir.

Toujours considéré comme un jeune talent prometteur, Malang Sarr (21 ans) garde une belle cote sur le marché des transferts. L’OGC Nice aurait préféré le conserver en prolongeant son contrat qui expirait en juin dernier. Mais les deux parties ne sont jamais parvenues à un accord. Une aubaine pour les nombreuses formations intéressées.

On a notamment parlé du Torino, du Betis Séville, de Fenerbahçe et de l'Olympique de Marseille parmi toutes les équipes prêtes à enregistrer sa signature. Mais selon les informations de France Football, une autre destination beaucoup plus prestigieuse lui tend les bras. En effet, Malang Sarr serait également dans le viseur du FC Barcelone. Comme l’ancien Toulousain Jean-Clair Todibo, le défenseur central capable de jouer latéral gauche a été sollicité par son compatriote français Eric Abidal.

Une piste incertaine

On imagine que le secrétaire technique du Barça lui a proposé un rôle actif dans le groupe blaugrana, au même niveau que le jeune Ronald Araujo, avec une place honorable derrière Gerard Piqué et Clément Lenglet, sachant que Samuel Umtiti est poussé vers la sortie. La proposition est sûrement alléchante pour le natif de Nice, mais rien ne dit que l’offre deviendra concrète. Et pour cause, Abidal n’est vraiment pas en position de recruter en ce moment, lui qui pourrait être la prochaine tête à sauter après celle de l’entraîneur Quique Setién. Malang Sarr ferait donc mieux de ne pas s’enflammer…