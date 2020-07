OM : Villas-Boas est chaud, Malang Sarr le climatise

Dans : OM.

André Villas-Boas ne cesse de le répéter à chaque interview, l’Olympique de Marseille doit encore se renforcer alors que le club phocéen jouera la Ligue des Champions l’an prochain.

Pour l’heure, Marseille ne compte qu’une seule recrue en la personne de Pape Gueye. Dans les jours à venir, Leonardo Balerdi pourrait devenir le second renfort de l’Olympique de Marseille, un accord n’étant plus très loin d’être trouvé avec le Borussia Dortmund pour le prêt avec option d’achat de l’Argentin de 21 ans. Mais vraisemblablement, André Villas-Boas ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque selon les informations de l’insider @treize013, l’ancien coach du FC Porto est également très intéressé par le profil de Malang Sarr, libre depuis son départ de Nice le 30 juin.

Malang Sarr privilégie l'étranger... pour l'instant

Assidument courtisé par le Torino, l’Atalanta ou encore la Fiorentina, le défenseur français présente l’avantage d’être jeune, doté d’un gros potentiel et d’être très polyvalent. Néanmoins, Malang Sarr ne privilégie pas (encore) une signature à Marseille puisque son intention première est de découvrir l’étranger. Reste à voir si une proposition concrète du club phocéen, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, sera susceptible de faire basculer les choses en faveur du dauphin du Paris Saint-Germain. Au cours des dernières semaines, le nom de Malang Sarr a également été associé à Lyon et à plusieurs clubs allemands dont Leipzig. Autant dire que c’est un très gros coup que parviendrait à réaliser Marseille en s’offrant André Villas-Boas. Mais de toute évidence, Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants phocéens ont du pain sur la planche afin de rafler la mise.