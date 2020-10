Barça : Au service de Cristiano Ronaldo, Dembélé s’y voit déjà

Dans : Liga.

Annoncé sur le départ en fin de mercato, Ousmane Dembélé n’a finalement pas bougé. L’ailier français devrait effectuer une nouvelle saison au FC Barcelone, tout en discutant avec la Juventus Turin.

Ousmane Dembélé poussé vers la sortie, le scénario revient systématiquement à chaque mercato. Celui qui vient de fermer ses portes a encore donné lieu à un nouveau feuilleton impliquant le Français qui, cette fois, n'était pas totalement contre l'idée d'un départ. Et pour cause, l’ailier du FC Barcelone a bien compris le message envoyé par Ronald Koeman. En conférence presse, le nouvel entraîneur a clairement indiqué que l’ancien Rennais n’était pas un titulaire dans ses plans, contrairement au tout jeune Ansu Fati. C’est pourquoi des discussions ont été entamées avec Manchester United, sans succès.

Pas de quoi affecter Dembélé qui, de toute façon, ne semblait pas particulièrement déterminé à rejoindre les Red Devils. En réalité, le flop du Barça se verrait plutôt à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. D’après la Catalunya Radio, l’international tricolore a discuté avec la Vieille Dame et garde contact avec les Bianconeri en vue d’un éventuel transfert l’été prochain ou à la fin de son contrat en 2022. L’hypothèse de son arrivée chez le champion d’Italie a déjà été évoquée cet été mais les négociations n’auraient rien donné. Ce n’est peut-être que partie remise pour Dembélé, qui devra néanmoins retrouver un certain niveau de jeu et éviter les blessures pour conserver les faveurs de la Juve.