Avant le Clasico, le Real met un arbitre en larmes

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Avant la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone samedi soir, la chaîne officielle du Real Madrid a mis la pression sur l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea. Un traitement difficile à encaisser pour l’officiel et sa famille.

Le Real Madrid a encore frappé. Comme souvent avant un match important, le club madrilène met la pression sur le corps arbitral. C’est encore la chaîne officielle des Merengue qui crée la polémique autour de la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Le média s’en prend à l’arbitre de la rencontre Ricardo de Burgos Bengoetxea en rappelant toutes ses décisions litigieuses en défaveur de la Maison Blanche ces dernières années. Dans la vidéo, l’officiel est clairement décrit comme un anti-Real.

Les confidences touchantes de l'arbitre

« Je m'en fiche. Ce sont généralement des critiques contre le corps arbitral et moi-même. Je dois me concentrer sur moi-même et savoir ce que je dois continuer à améliorer, a d’abord réagi Ricardo de Burgos Bengoetxea ce vendredi en conférence de presse, avant de fondre en larmes au moment d’évoquer les conséquences pour sa famille. Quand ton fils va au collège, qu'on lui dit que son père est un voleur et qu'il rentre à la maison en pleurant, c'est très difficile. Ce que je fais, c'est essayer d'éduquer mon fils pour lui dire que son père est honnête, qu'il fait des erreurs comme n'importe quel autre athlète. »

❗️ De Burgos Bengoetxea rompe a llorar en la rueda de prensa previa a la final de Copa: "Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando eso es muy jodido" pic.twitter.com/HEcHSTKVxF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 25, 2025

« C'est très difficile, je ne le souhaite à personne, a ajouté l’arbitre espagnol. Le jour où je partirai, je veux que mon fils soit fier de ce qu'était son père et de ce qu'est l'arbitrage, qui nous a donné tant de valeurs. Ce que vivent beaucoup de nos collègues hommes et femmes, non seulement dans le football professionnel mais aussi dans le football amateur, c'est injuste. Il faut que chacun réfléchisse à la direction que nous voulons prendre, à ce que nous attendons du sport et du football. » Bien évidemment, le problème ne concerne pas seulement le foot espagnol.