Cristiano Ronaldo va trop loin, il se fait griller à cause d'une photo

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo a dépassé les bornes avec l'une de ses résidences au Portugal, et ce n'est pas la première fois. Il va devoir sortir le bulldozer pour réparer son erreur.

Tout Manchester United, des dirigeants à l’entraineur en passant par les joueurs, s’est fait démolir depuis sa lourde défaite à domicile face à Liverpool (0-5) de dimanche. Mais de son côté, Cristiano Ronaldo va aussi être obligé d’utiliser la manière forte pour régler un contentieux dans son pays. Etre l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football permet forcément d’avoir des revenus colossaux et d’en profiter de manière grandiose. Ainsi, CR7 est connu pour avoir des résidences dans plusieurs pays, et notamment au Portugal, où il a des pieds à terre de premier choix. Récemment, une vidéo prise par son épouse sur les réseaux sociaux avait provoqué un problème de taille, puisque les architectes concepteurs de son appartement du centre ville de Lisbonne ont hurlé en voyant des travaux non autorisés avoir été rajoutés. Notamment sur le toit, avec une terrasse aménagée qui n’était pas conforme à la loi. Ce problème a par la suite été étudié par le maire de Lisbonne, et Cristiano Ronaldo pensait donc être tranquille avec ses constructions.

Cristiano Ronaldo se griller sur des photos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Mais ce n’est pas le cas, et l’attaquant de Manchester United va désormais devoir détruire certains aménagement effectués dans une somptueuse résidence de la ville thermale de Geres, toujours au Portugal. Dans cette magnifique demeure à quasiment 3 millions d’euros, le quintuple Ballon d’Or avait reçu l’autorisation pour faire des extensions dans un périmètre délimité. Mais des photos récemment publiées ont permis de mettre en évidence que Cristiano Ronaldo avait largement dépassé ce cadre, construisant un chalet pour le personnel et un court de tennis sur des terres non constructibles.

Le court du tennis va être détruit

Cristiano Ronaldo et Leo Messi n'ont pas été décisifs (0 but et 0 passe d.) sur leurs 4 derniers matches de championnat. 😕 pic.twitter.com/YSDrCHNHLd — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2021

Le premier élu de la municipalité concernée a été obligé de s’exprimer à ce sujet. « Cristiano Ronaldo nous a soumis un permis qui a été approuvé pour la construction de sa propriété dans la partie préconisée. Mais il a aussi construit en dehors de cette partie, et bien qu’il n’y ait rien de dommageable ou dangereux, c’est illégal », a confié Manuel Tibo. Cristiano Ronaldo a accepté sans broncher de détruite le chalet et le court de tennis dans une requête parue à la fin de l’été dernier, et qui lui laisse six mois pour l’exécuter sous peine de poursuites. Un nouveau contre temps pour Cristiano Ronaldo, qui avait choisi l’emplacement très reculé de sa villa à Geres pour être à l’abri des regards, avec 800 mètres carrés d’habitation au coeur d’un parc national.

Cristiano Ronaldo et les autres

Malgré cette prétendue tranquillité, CR7 s’est vu rappeler qu’il ne pouvait tout de même pas faire n’importe quoi au niveau de son agrandissement. Ses parties de tennis devront donc attendre. Toutefois, le Portugais n’est pas le seul à tenter le coup avec des constructions illicites, puisque chaque année, la commune thermale doit surveiller les demeures de ses riches propriétaires, qui cherchent fréquemment à gagner un peu de terrain pour de nouvelles constructions malgré l’espace protégé et naturel qui les entoure.