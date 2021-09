Cristiano Ronaldo meilleur buteur de l'histoire en sélection

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Le nouveau joueur de Manchester United est entré dans l'histoire avec l'équipe du Portugal en marquant les deux buts de son équipe contre l'irlande. Cristiano Ronaldo empile un record de plus.

Le Portugal a arraché la victoire (2-1) à domicile contre l'Irlande ce mercredi soir dans le cadre des qualifications pour le Mondial, et c'est grâce à un doublé de l'inévitable Cristiano Ronaldo, dont un but à l'ultime seconde, que le lauréat de l'Euro 2016 s'en est sorti. Avec ces deux nouveaux buts, CR7 a atteint la barre des 111 réalisations en 180 matchs avec le Portugal et devient ainsi le plus grand buteur de l'histoire en sélection.

🇵🇹 All-time top international scorer Cristiano Ronaldo has 111 goals in 180 games for Portugal 🔝#WCQ pic.twitter.com/G3XItWOiEe — European Qualifiers (@EURO2020) September 1, 2021

Le joueur de Manchester United devance désormais de deux buts Ali Daei, l'attaquant international iranien retraité depuis longtemps, et de dix-sept buts l'inoubliable Ferenc Puskas. A noter que durant cette rencontre face à l'Irlande, Cristiano Ronaldo a manqué un penalty. Comme quoi, CR7 n'est pas infaillible.