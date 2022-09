Cristiano Ronaldo fait une annonce fracassante

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Malmené à Manchester United, Cristiano Ronaldo rajeunit quand il rejoint la sélection. Le Portugais s'est fixé des objectifs copieux, et lointains !

Fatigué et en fin de carrière, Cristiano Ronaldo ? Ce n’est clairement pas son avis. A 37 ans, le Portugais est en difficulté à Manchester United, mais il fait toujours partie de la rotation d’Erik Ten Hag et espère bien redevenir un titulaire cette saison. Si les jambes suivent toujours, il s’agace néanmoins de ne plus disputer la Ligue des Champions, une compétition dont il est le maître incontesté. Pas du genre à baisser les bras, CR7 a profité du rassemblement de sa sélection, et du match de prestige à venir contre l’Espagne, pour confier ses énormes ambitions. Forcément, la Coupe du monde au Qatar en fin d’année est dans le viseur, mais l’ancien goleador du Real Madrid annonce aussi de grands objectifs pour l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne dans deux ans. Il aura alors 39 ans, mais cela ne l’empêche de toujours se voir au coeur de la sélection portugaise, lui qui est récemment annoncé dans le viseur du Bayern Munich, à la recherche d'un finisseur pour cet hiver.

L'Euro 2024, Cristiano Ronaldo assume

« J’espère faire partie de la sélection encore quelques années. Je me sens toujours motivé, mon ambition est grande. La route a été longue, mais le chemin n’est pas terminé. Mon parcours dans l’équipe nationale n’est pas terminé, vous allez voir encore un peu de « Cris ». Je suis dans une équipe avec beaucoup de jeunes talents, avec un avenir extraordinaire, et j’ai envie de faire partie de cette Coupe du monde et de l’Euro 2024. Je me sens motivé et j’assume ce que je dis », a assuré Cristiano Ronaldo dans un évènement organisé par la fédération portugaise pour lui rendre hommage. Un message qui est en tout cas envoyé à toute la planète football. Le quintuple Ballon d’Or n’est pas prêt de raccrocher les crampons, et cela correspond aussi à ses déclarations effectuées par le passé, quand il avait expliqué qu’il se voyait bien jouer jusqu’à ses 40 ans.