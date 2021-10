Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi, mais perd contre un oeuf

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Rivaux historiques dans la légende du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi peuvent se battre sur tous les terrains de jeu possible.

Si c’est ballon au pied que les deux phénomènes sont incroyables depuis 15 ans, la bataille a aussi lieu au sujet des récompenses individuelles, du salaire ou du suivi sur les réseaux sociaux. A ce sujet, la donne s’est inversée ces derniers jours, et de manière spectaculaire. Sur le réseau de référence qu’est Instagram, Lionel Messi avait marqué les esprits cet été. Trois de ses messages avaient dépassé les 20 millions de « likes » : celui de sa victoire à la Copa America, de son départ du Barça, et celui de son arrivée au PSG. L’annonce de sa signature au Paris SG était devenu le post le plus liké de l’histoire d’Instagram pour un sportif, avec plus de 22 millions d’admirateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo dépasse Ariana Grande

Mais cette semaine, en annonçant la grossesse de son épouse Georgina Rodriguez et la future naissance de ses jumeaux, Cristiano Ronaldo a fait exploser tous les compteurs. L’attaquant portugais a détrôné Lionel Messi en récoltant quasiment 28 millions de « likes » en à peine quelques heures. Un véritable phénomène que ses quelques 360 millions de suiveurs sur Instagram ont en tout cas apprécié. Cela lui permet de poster le 3e message le plus apprécié de l’histoire du réseau social, même si aller chercher la première place semble impossible, même pour Cristiano Ronaldo. S’il a su dépasser le post des photos de mariage d’Ariana Grande, le Portugais aura du mal à dépasser le numéro 1 mondial de l’histoire d’Internet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eugene | #EggGang (@world_record_egg)

Il s’agit de la photo d’un oeuf sur fond blanc, posté par Chris Godfrey en janvier 2019, et qui est devenu viral au point d’atteindre les 55 millions de likes. Une belle manière de relativiser aussi la puissance des réseaux sociaux, qui ont aussi leur logique bien à eux, où un oeuf peut-être beaucoup plus fort que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.