Cristiano Ronaldo bashing, Paul Pogba intervient !

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

La sortie médiatique de Cristiano Ronaldo a fait du boucan, notamment en Angleterre où le Portugais se fait torpiller. Paul Pogba est venu le défendre.

Cristiano Ronaldo concentré sur la Coupe du monde ? Pas vraiment puisque, si ce n’était pas en direct, la star portugaise a donné une très longue interview à Piers Morgan récemment, et celle-ci a été morcelée afin de faire l’actualité en cette semaine où tout le monde a les yeux tournés vers le Qatar. Sa prise de parole où il a vivement critiqué Manchester United, ses dirigeants et ses entraineurs passés, a eu un gros retentissement au sein du club anglais.

Grande prova de força ontem em Alvalade, com os nossos rapazes a mostrarem toda a sua personalidade. Clara demonstração de talento e capacidade, mais uma razão para levarmos connosco na bagagem todos os sonhos do Mundo! Seja onde for, Portugal, sempre!🇵🇹❤️ pic.twitter.com/fqm17zcYss — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 18, 2022

La preuve, Manchester United a annoncé avoir débuté des démarches dans le but de répondre, juridiquement, sportivement ou financièrement, aux attaques de son propre joueur. « Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées après la récente interview de Cristiano Ronaldo. Nous ne ferons pas d’autres commentaires tant que ce processus ne sera pas terminé », ont indiqué les Red Devils. En Angleterre, tout le monde ou presque tombe sur CR7, coupable de tailler son propre club, son propre manager, le tout à l’approche de la Coupe du monde, le dernier grand défi de sa carrière. Wayne Rooney, fortement critiqué par son ancien coéquipier, l’a appelé à réfléchir sur ses propos et à enfin comprendre qu’il ne pouvait plus être aussi fort à 37 ans qu’à 27 ans. Une fin de carrière qui se dessine de manière délicate pour le numéro 7 portugais, qui passe pour quelqu’un qui n’accepte pas de s’asseoir sur le banc de touche ou de rentrer en fin de match.

Cristiano Ronaldo veut des records chaque jour

Néanmoins, ce n’est pas ce qu’il faut retenir de Cristiano Ronaldo, et Paul Pogba tient à le faire savoir. Ancien coéquipier du quintuple Ballon d’Or du côté de Manchester United, La Pioche ne l’a pas croisé à la Juventus Turin. Mais actuellement blessé et contraint de déclarer forfait à la Coupe du monde, l’international français a tenu à rectifier le tir sur tout ce qui avait pu être dit de négatif sur Cristiano Ronaldo ces derniers jours. « Je vois des footballeur professionnels, et même certains très professionnels, arriver souvent tôt, faire tout le travail de récupération et les trucs comme ça. Mais il y a quelqu’un qui le faisait tous les jours, et c’est Cristiano. C’est sa personnalité, c’est un gagnant, pas de doute là-dessus. Il veut toujours avoir raison et n’est jamais satisfait. Il en veut toujours plus et c’est sa devise, je peux et je veux faire plus. Sa motivation est folle. C’est ce que j’ai vu quand j’étais avec lui pendant un an. Chaque jour, il veut faire un nouveau record, un nouveau défi, ou se défier lui-même. Il veut être meilleur que lui-même », a livré Paul Pogba dans le podcast Muslim Money Guys.

Un sacré compliment qui n’étonnera personne sachant que la rage de vaincre de CR7 est légendaire. Même si cela lui vaut une sortie très tranchante depuis qu’il n’est plus considéré comme incontournable à Manchester United. Cela risque de lui valoir un changement de club cet hiver au mercato ce qui ne fait pas peur au Portugais, persuadé de pouvoir encore jouer au plus haut niveau jusqu’à ses 40 ans.