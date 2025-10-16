ICONSPORT_273705_0089

« C’est impossible » : L’Italie jure de ne pas se couvrir de honte

Foot Europeen16 oct. , 14:23
parCorentin Facy
1
Deuxième de son groupe de qualifications à la Coupe du monde avec trois points de retard sur la Norvège, l’Italie va peut-être devoir passer par les barrages pour se qualifier. Cela n’effraie pas Gianluigi Donnarumma.
L’Italie va-t-elle rater la Coupe du monde pour la troisième fois de suite ? C’est le scénario que tous les Italiens redoutent alors que la Scuadra Azzurra est seulement 2e de son groupe des qualifications, avec trois points de retard sur la Norvège à deux matchs de la fin. Le scénario catastrophe n’est pas si loin même si une seconde place n’est pas synonyme d’élimination mais de barrage. Traumatisée par les échecs du passé, l’Italie aimerait éviter ces barrages à tout prix mais peu importe la manière, la sélection de Gennaro Gattuso sera au Mondial. La promesse est signée Gianluigi Donnarumma. Pour le capitaine italien et gardien de Manchester City, tout autre scénario est impossible.
« Une élimination ? Cela n'arrivera pas une troisième fois, c'est impossible » promet l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, plutôt confiant et certain que l'Italie ne se couvrira pas une fois de plus de honte, avant de poursuivre. « Les leçons du passé ont du sens si on les accepte : nous ne sous-estimerons personne, personne ne sera pris à la légère, ce serait absurde. Et, de plus, ce groupe s'aime : nous serons prêts pour les éliminatoires. Gattuso, on le sent sur de lui, on a l'impression qu'il est derrière nous à chaque instant du match. Notre entraîneur aime le dialogue, il parle beaucoup, il nous explique tout : il nous a rapidement redonné une identité collective très forte » a lancé Gianluigi Donnarumma dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport après les victoires italiennes contre l’Estonie (1-3) et Israël (3-0) lors de cette trêve internationale du mois d’octobre, avant deux rendez-vous cruciaux face à la Moldavie et surtout la Norvège en novembre prochain.

1
