Mardi soir, l’Italie a fait le travail contre Israël dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde. Une victoire 3-0 qui sécurise la place de la Squadra Azzurra en barrage pour le prochain mondial en 2026. Le sectionneur, Gennaro Gattuso, ne croit pas vraiment à une qualification directe et pense déjà aux barrages.

Meteo Retegui a fait le bonheur de l’Italie ce mardi soir face à Israël. Le joueur de Al-Qadsiah s’est offert un doublé dans le succès 3-0 de la Squadra Azzurra . Malgré cette victoire, les hommes de Gennaro Gattuso restent deuxièmes du groupe I derrière la Norvège. Ils restent deux matchs aux italiens dont un choc contre la Norvège pour espérer arracher une qualification directe à la Coupe du monde 2026 l’été prochain. Cependant, même le sélectionneur lui-même ne semble pas croire cela possible.

On se souvient tous du match d’il y a un mois, non ? Ils nous avaient fait danser, ils nous avaient promenés. Cette fois, on a bien couvert le terrain - Gattuso après la victoire ce mardi soir

Gattuso attend le barrage

Après la rencontre, Gennaro Gattuso a été interrogé sur la suite de la compétition pour sa sélection. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne passe pas par quatre chemins. « Nous avons fait le match que nous devions faire, nous avions tout à perdre ce soir (…) Le barrage ? Espérons que Dieu nous protège. Espérons de ne perdre aucun joueur en route, on se reverra en novembre pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins eu. L’important est de créer un groupe qui vit bien ensemble sûr et en dehors du terrain, » explique-t-il. Depuis sa nomination, l’ancien joueur du Milan AC réalise le plein avec la Squadra Azzurra, quatre succès en autant de rencontres. Cependant, la presse italienne ainsi que les dirigeants le savent, Gattuso sera jugé sur ce barrage. Si l’Italie rate une nouvelle Coupe du monde, c'est tout un système qui sera remis en question. Pour rappel, la dernière participation de l’Italie à un mondial remonte à 2014. Le dernier match de phase finale remonte à la finale de 2006.