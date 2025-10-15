L'Italie sauvé par le Messie, Gattuso fait sa prière

On se souvient tous du match d’il y a un mois, non ? Ils nous avaient fait danser, ils nous avaient promenés. Cette fois, on a bien couvert le terrain- Gattuso après la victoire ce mardi soir
à condition que la ville veuille bien le vendre...
Qu'il rachète le stade alors
Le foot populaire qu'ils disaient dn province face aux prix pratiqués au Parc....pour finalement s'aligner avec hypocrisie
Rien de nouveau C+ a toujours été pro OM. Cela dit c'est un peu étonnant sachant que l'adversité est assez faible contrairement à Paris qui ira défier Leverkusen.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Gattuso à la Rai : “Nous avons fait le match que nous devions faire, nous avions tout à perdre ce soir (…) Le barrage ? Espérons que Dieu nous protège (il sourit). Espérons de ne perdre aucun joueur en route, on se reverra en novembre pour donner du temps de jeu à ceux qui en