Barça-Real ‍: « ‍Dieu merci ‍», cette phrase de la VAR fait scandale

Le quatrième Clasico de la saison remporté par le FC Barcelone contre le Real Madrid (4-3) a de nouveau eu le droit à son lot de décisions arbitrales étonnantes. Une polémique est d'ailleurs en train d'enfler à cause des échanges entre les arbitres, lesquels ont été rendus publics.

Ce dimanche 11 mai, le FC Barcelone a de nouveau été au cœur d'une rencontre qui marquera sans aucun doute cette saison. Après l'élimination rocambolesque face à l'Inter Milan (score final 6-7), les Blaugranas avaient besoin de se racheter en s'adjugeant le Real Madrid et, par la même occasion, en prenant définitivement l'avantage pour le titre en Liga. Rapidement menés 2 à 0, les hommes d'Hansi Flick ont totalement renversé la vapeur en inscrivant 4 buts coup sur coup en première mi-temps. Si le match s'est conclu à 4-3, le score aurait pu être encore plus lourd si le but de Fermín López en toute fin de match n'avait pas été refusé. À ce propos, la Fédération espagnole a dévoilé une partie du contenu des échanges entre l'arbitre central et ses assistants vidéo. Au moment d'annuler le but, on entend distinctement un « Dieu merci » venu d'un membre du corps arbitral.

Nouvelle polémique en Espagne à cause de l'arbitrage

« Alex (Hernandez Hernandez, l'arbitre du match), nous venons de détecter une main, d'accord ? Viens la voir s'il te plaît », a d'abord lancé un assistant vidéo à l'arbitre central après le but de Fermín López. Celui-ci lui a ensuite analysé les images. « Très bien. Continue, le ballon lui touche la main. Il allait sortir. Maintenant, montre-moi toute l'action pour voir comment elle se termine. Très bien, la main est en haut. Parfait, je vais annuler le but », réagit-il alors à son tour. Sauf qu'au moment où la VAR interpelle l'arbitre central, on entend très clairement un « menos mal », qui signifie « Dieu merci » en espagnol, comme le rappelle AS.

Pour l'heure, on ne sait pas encore de qui proviennent ces propos. Surtout, leur sens n'est pas réellement explicable. Car à première vue, on pourrait croire que l'auteur est pro-Real et qu'il s'est satisfait que son équipe n'encaisse pas ce cinquième but. Sauf qu'avec les énormes tensions qui existent en ce moment entre les Merengues et le corps arbitral espagnol, on peut aussi et surtout penser que c'est un « Dieu merci » de soulagement. En s'assurant qu'il y avait bien une main, la polémique sportive évitée s'est néanmoins transformée en polémique arbitrale.