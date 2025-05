Clasico de fou, le Barça lamine le Real à la pause

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Dans une première période historique tant il est rare d’avoir vu autant d’évènements dans un début de match, le Barça et le Real Madrid se donnent à fond pour aller chercher le titre en Liga. Avec un doublé, Kylian Mbappé avait lancé les Madrilènes vers ce qui semblait être une belle avance. Mais le réveil catalan a été tonitruant, avec un Lamine Yamal à la baguette et un doublé de Raphinha pour permettre au Barça de mener 4-2. Le stade de Montjuic est logiquement en feu même si la rencontre est loin d’être terminée dans ce match où il est impossible de prévoir l’issue. En tout cas, si le FC Barcelone venait à s’imposer, il ferait un carton plein contre le Real Madrid cette saison, et s’envolerait vers le titre de champion d’Espagne.