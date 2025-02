Atlético ‍: Griezmann prend la fuite, Diego Simeone ne digère pas

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Antoine Griezmann va probablement plier bagages et quitter l’Atlético de Madrid avant la fin de son contrat en juin 2026. Tout porte en effet à croire qu’il va s’engager avec un club de MLS lors du prochain mercato estival ou, au pire, en fin d'année civile 2025.

Le rêve d’Antoine Griezmann de s’installer aux États-Unis pour continuer de faire de sa passion, le football, son métier, est proche de prendre forme. Devenu légende de l’Atlético de Madrid sans avoir jamais gagné le moindre championnat espagnol, celui que les supporters colchoneros surnomment « le Petit Prince » vit très probablement sa dernière saison sur le sol espagnol. Et même européen. Depuis très longtemps, tout le monde sait que le natif de Mâcon espère pouvoir terminer sa carrière en MLS. À seize mois de la fin de son contrat avec les Rojiblancos, Grizou n’a jamais été aussi proche de traverser définitivement l’Atlantique.

Griezmann vers la MLS, ça prend forme

Le retour tonitruant de Griezmann en France https://t.co/11TdnzM25E — Foot01.com (@Foot01_com) February 18, 2025

Les rumeurs faisant état d’un départ d’Antoine Griezmann aux États-Unis ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. En cause, un nouvel article de Relevo à ce sujet. Le média espagnol affirme qu’un départ du meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid en MLS est aujourd’hui une hypothèse plus que concrète. Un état de fait qui ne ravit d’ailleurs pas Diego Simeone, qui risque de se sentir abandonné par son homme fort. L’entraineur argentin des Colchoneros considère Griezmann comme un élément fondamental de son effectif, autant par ses qualités techniques indéniables que par son importance en tant que leader. Toutefois, au sein du club de la capitale, on part déjà du principe que le champion du monde 2018 ne finira pas sa carrière chez les Matelassiers.

Reste à savoir désormais si Antoine Griezmann prendra réellement la route de la MLS dès la fin de la saison en cours, où s’il profitera de la trêve d’intersaison en décembre 2025, six mois avant la fin de son contrat à Madrid.