Le retour tonitruant de Griezmann en France

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann est un personnage très important pour le football français. Malgré sa récente retraite internationale, le champion du monde 2018 est plus que jamais apprécié des marques, surtout en France.

Antoine Griezmann pourrait bien vivre sa dernière saison en Europe. Le génie français aimerait en effet rejoindre la MLS dès l'été prochain. Evoluer aux Etats-Unis est un rêve de longue date pour le joueur de l'Atlético Madrid. Avant d'en savoir plus sur son avenir, Antoine Griezmann profite à fond de la saison en cours. Surtout que les Colchoneros sont encore bien en vie en Ligue des champions et en Liga. A côté du football, l'ancien du Barça en profite pour développer son image. Et les marques lui courent après pour lui faire signer des contrats. Récemment, Antoine Griezmann est devenu un personnage important pour Décathlon. Et c'est désormais le cas également pour Uber Eats.

Uber Eats voit les choses en grand avec Griezmann

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

La marque de livraison américaine vient en effet d'annoncer ces dernières heures un nouveau partenariat avec le Français. Il sera notamment présent au casting de la nouvelle campagne commerciale de Uber Eats, en duo avec le personnage « Fred Livraison ». Dans le spot, on peut voir un Griezmann comme égérie de l’abonnement Uber One, ce qui met en colère Fred Livraison, qui représente lui les frais de livraison qui vont avec les commandes passées. Depuis quelques années, Uber Eats met les moyens pour être associé au monde du football en France. Avant l'arrivée de McDonalds cette saison, Uber Eats était d'ailleurs le sponsor principal de la Ligue 1. A ce jour, l’entreprise figure dans le top 5 des sponsors du football hexagonal. Un sacré travail qui permet d'attirer des stars toujours plus importantes. Sophie Marceau, SCH ou encore Lena Situations ont récemment collaboré avec Uber Eats en France.