Griezmann au PSG, Luis Enrique valide l'idée

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann devrait quitter l'Atlético Madrid à l'issue de la saison. Le champion du monde 2018 ne manque pas d'équipes intéressées par ses services.



En fin de contrat avec l'Atlético Madrid en juin 2026, Antoine Griezmann veut clore le chapitre dès l'été prochain. On sait l'ancien international français très chaud à l'idée de rejoindre la Major League Soccer pour y terminer sa carrière. Mais voilà, le génie tricolore garde la cote en Europe. A 33 ans, il pourrait même connaitre sa première expérience en Ligue 1 du côté du... Paris Saint-Germain. C'est du moins ce qu'annonce Fichajes ces dernières heures. Le média précise qu'Antoine Griezmann est très apprécié par la direction francilienne, qui veut tenter le coup pour le récupérer l'été prochain.

Antoine Griezmann au PSG, un dossier crédible ?

Luis Enrique est un fan inconditionnel du joueur français et veut apparemment apporter un peu d'expérience à son attaque. Son leadership ainsi que sa science du jeu sont vus comme des atouts majeurs par le PSG. Le club de la capitale devra en revanche se montrer persuasif car Antoine Griezmann ne fait pas d'une arrivée en France sa priorité pour le moment. Son rôle possible dans l'équipe francilienne sera aussi important. En tout cas, relever le challenge du PSG pourrait être intéressant pour un joueur qui n'a jamais joué en France et qui pourrait le faire dans un club capable de remporter la Ligue des champions. Les prochaines semaines nous en diront plus sur les intentions de Griezmann, qui veut pour le moment se concentrer sur sa seconde partie saison avec l'Atlético Madrid. Les défis qui l'attendent sont assez énormes, tant en Ligue des champions qu'en Liga. Les Colchoneros peuvent encore remporter les deux trophées. Deux trophées qui manquent au palmarès XXL d'Antoine Griezmann.