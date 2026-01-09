Le Bayern écoeure le PSG

Dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Dayot Upamecano ne viendra finalement pas à Paris sachant qu’il va prolonger son contrat au Bayern Munich, avec une très belle revalorisation salariale à la clé.

La situation contractuelle de Dayot Upamecano attisait forcément les convoitises des plus grands clubs européens, comme le PSG, Liverpool ou le Real Madrid. Il faut dire que le défenseur central français est libre de négocier avec n’importe quel club depuis le début de l’année 2026, sachant que son contrat actuel expire en juin prochain. Ces dernières semaines, la direction parisienne a tenté des approches auprès de l’international français, mais elles resteront vaines sachant qu’Upamecano va rester au Bayern Munich.

En effet, selon les informations du Parisien , le joueur de 27 ans va bel et bien signer un nouveau bail avec le club allemand. Débarqué il y a quatre ans et demi au Bayern après avoir brillé au RB Leipzig, Upamecano va prolonger jusqu’en 2030 voire 2031, avec une énorme revalorisation salariale.

Un salaire doublé à 20 ME

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe, Upamecano va voir son salaire annuel être doublé, pour atteindre la barre des 20 millions d’euros explique L'Equipe de son côté. En plus de devenir le quatrième joueur le mieux payé de l’effectif de Vincent Kompany, derrière Harry Kane (25 ME), Joshua Kimmich et Jamal Musiala (24 ME), le natif d’Évreux va aussi empocher une prime à la signature conséquente de 20 ME. Dans son contrat, Upamecano a également imposé d’avoir une clause libératoire de 65 ME, à partir de l’été 2027, pour ne pas sentir bloqué dans un long contrat si jamais le Bayern venait à baisser de catégorie.

« Il ne trouvera pas mieux ailleurs »

« Nous avons fait une offre à Upa, que nous avons encore améliorée récemment. Celle-ci a été discutée à plusieurs reprises avec ses conseillers, et le joueur en a pris connaissance. Nous attendons sa réponse définitive. J’estime qu’il devrait signer ce qu’il a sous les yeux, car il ne trouvera pas mieux ailleurs. Nous lui avons fait une offre exceptionnelle, qu’il mérite, sachant qu’il est très performant depuis un an et demi », avait lancé Jan-Christian Dreesen, le président du conseil d’administration du Bayern, sur Sky Sports Allemagne en début de semaine. Convaincu par cette offre XXL, Upamecano va donc accepter de rester à Munich. Au grand dam des supporters du Des efforts assumés par la direction du Bayern., avait lancé Jan-Christian Dreesen, le président du conseil d’administration du Bayern, sur Sky Sports Allemagne en début de semaine. Convaincu par cette offre XXL, Upamecano va donc accepter de rester à Munich. Au grand dam des supporters du PSG , qui auraient bien voulu voir le rock défensif des Bleus sous le maillot parisien.