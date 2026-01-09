Dayot Upamecano

Le Bayern écoeure le PSG

PSG09 janv. , 8:20
parAlexis Rose
0
Dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Dayot Upamecano ne viendra finalement pas à Paris sachant qu’il va prolonger son contrat au Bayern Munich, avec une très belle revalorisation salariale à la clé.
La situation contractuelle de Dayot Upamecano attisait forcément les convoitises des plus grands clubs européens, comme le PSG, Liverpool ou le Real Madrid. Il faut dire que le défenseur central français est libre de négocier avec n’importe quel club depuis le début de l’année 2026, sachant que son contrat actuel expire en juin prochain. Ces dernières semaines, la direction parisienne a tenté des approches auprès de l’international français, mais elles resteront vaines sachant qu’Upamecano va rester au Bayern Munich.
En effet, selon les informations du Parisien, le joueur de 27 ans va bel et bien signer un nouveau bail avec le club allemand. Débarqué il y a quatre ans et demi au Bayern après avoir brillé au RB Leipzig, Upamecano va prolonger jusqu’en 2030 voire 2031, avec une énorme revalorisation salariale.

Un salaire doublé à 20 ME

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe, Upamecano va voir son salaire annuel être doublé, pour atteindre la barre des 20 millions d’euros explique L'Equipe de son côté. En plus de devenir le quatrième joueur le mieux payé de l’effectif de Vincent Kompany, derrière Harry Kane (25 ME), Joshua Kimmich et Jamal Musiala (24 ME), le natif d’Évreux va aussi empocher une prime à la signature conséquente de 20 ME. Dans son contrat, Upamecano a également imposé d’avoir une clause libératoire de 65 ME, à partir de l’été 2027, pour ne pas sentir bloqué dans un long contrat si jamais le Bayern venait à baisser de catégorie.

« Il ne trouvera pas mieux ailleurs »

Lire aussi

PSG : Les Parisiens disent non à Upamecano et KonatéPSG : Les Parisiens disent non à Upamecano et Konaté
Dayot Upamecano au PSG, c'est tranchéDayot Upamecano au PSG, c'est tranché
Des efforts assumés par la direction du Bayern. « Nous avons fait une offre à Upa, que nous avons encore améliorée récemment. Celle-ci a été discutée à plusieurs reprises avec ses conseillers, et le joueur en a pris connaissance. Nous attendons sa réponse définitive. J’estime qu’il devrait signer ce qu’il a sous les yeux, car il ne trouvera pas mieux ailleurs. Nous lui avons fait une offre exceptionnelle, qu’il mérite, sachant qu’il est très performant depuis un an et demi », avait lancé Jan-Christian Dreesen, le président du conseil d’administration du Bayern, sur Sky Sports Allemagne en début de semaine. Convaincu par cette offre XXL, Upamecano va donc accepter de rester à Munich. Au grand dam des supporters du PSG, qui auraient bien voulu voir le rock défensif des Bleus sous le maillot parisien.
D. Upamecano

D. Upamecano

FranceFrance Âge 27 Défenseur

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
om benatia dit oui a himad abdelli a une condition iconsport 247286 0311 385745
OM

OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League

ICONSPORT_281658_0042
OM

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

ICONSPORT_260018_0060
ASSE

L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort

Fil Info

09 janv. , 10:00
OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent
09 janv. , 9:40
PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League
09 janv. , 9:20
PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas
09 janv. , 9:00
L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort
09 janv. , 8:40
L’OL flaire le gros coup au PSG
09 janv. , 8:00
Joel Sebastian Romero, la recrue surprise de l’OM
09 janv. , 7:40
Le Real Madrid scandalisé
09 janv. , 7:20
TV : Algérie - Nigéria, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

mec quand tu sautes tu remet les pied a terre tu te laisse pas tomber il ne reprend pas ses appuie alors que rien ne l'en empeche

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Trophee en bois mais ça n a pas empeché les joueurs de l OM de pleurer et meme RDZ disant que c etait la premiere fois que ça lui arrivait...

TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Merah doit sauter pour mettre Sulc dans sa meilleure position et mettre un latéral sur le côté type Abner ou Karabec.

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Mdr les images justement montrent bien les crampons d un marseillais sur la cheville de Neves

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

oui c'est ca lol et tu dis que sur neves ya rien hypocrite que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading