TV : Algérie - Nigéria, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

CAN 202509 janv. , 7:20
parAlexis Rose
Tant suivie sur le sol français, l’équipe nationale d’Algérie aura fort à faire face au Nigéria lors des quarts de finale de la CAN.

Quelle heure pour Algérie - Nigéria ?

Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations débuteront ce vendredi du côté du Maroc, avec de jolis matchs entre le Mali et le Sénégal, ou entre le Cameroun et le Maroc. Mais l’affiche de ces quarts se disputera le lendemain. Puisque l’Algérie et le Nigéria s’affronteront ce samedi 10 janvier à 17h00 au Stade de Marrakech.

Sur quelle chaîne suivre Algérie - Nigéria ?

Comme la plupart des matchs de cette CAN 2025-2026, ce choc entre l’Algérie et le Nigéria sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Algérie - Nigéria :

Invaincue depuis le début de cette CAN, l’Algérie n’a pas survolé les débats pour débuter sa phase finale. Face à une solide équipe du RD Congo, les Fennecs ont dû attendre la prolongation pour faire la différence grâce à un but de Boulbina au bout du suspense. Désormais opposé à l’un des favoris, le Nigéria, l’équipe de Vladimir Petkovic jouera le coup à fond pour gratter sa place dans le dernier carré.

La compo probable de l’Algérie : Luca Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri - Boudaoui, Bennacer, Chaibi - Mahrez, Maza, Amoura.
Inarrêtable depuis le début de la compétition, avec quatre victoires en autant de matchs, le Nigéria n’a fait qu’une bouchée du Mozambique en huitièmes de finale (4-0). Grâce à son attaque de feu, avec notamment Lookman et Osimhen, les Super Eagles vont tenter de dominer l’Algérie pour viser les demi-finales avec un choc à jouer contre le Cameroun ou le Maroc.

La compo probable du Nigéria : Nwabali - Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi - Onyeka, Ndidi, Iwobi - Lookman - Osimhen, Adams.
