Après la France, DAZN ruine la Belgique

Et nous ............ nous sommes passé d'un effectif de 475,5 M en 2022 à 180,75 M en 2025 et d'une dette de 253M a 517,9 m De plein d'actifs (LDC Arena ol accademie ...etc) a plus rien
La fortune perso de Textor est de 250M
Je suis d'accord, la FIFA devrait autoriser le départ en sélection après les coupes européennes. Les championnats doivent s’accommoder ensuite de l'absence des joueurs. La CAN avec la Gold Cup sont les deux seules coupes continentales des nations à se jouer tout les 2 ans. Sauf que la Gold Cup se joue l'été et ne gène donc personne. Il serait mieux que la CAN se joue tout les 4 ans plutôt que tout les 2 ans. Sinon le cirque entre les clubs et les sélections continuera.
AH oui , il a acheté des joueurs plus cher a Nottingham Forest car il leur a vendu des joueurs moins chers Les différence dans la poche merci Evangelos ça rembourse ce que je te devais
Nous avons tous ete aveugles un gars qui rachete l OL 600M on croit revé bah non c est un magouilleur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
