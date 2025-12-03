Après la France, DAZN ruine la Belgique

dazn envoie 70me pour rassurer la ligue 1 iconsport 260414 0220 395009

DAZN n'est plus le diffuseur de la Ligue 1 depuis quelques mois déjà. Mais le média continue de faire parler de lui, et pas forcément en bien.
Un petit tour et puis s'en va... C'est le résumé de l'aventure DAZN avec la Ligue 1. Le média a perdu les droits du championnat de France mais reste tout de même diffuseur d'autres matchs en Europe. DAZN a par exemple les droits de diffusion du championnat belge. Mais encore une fois, la chaine a tout du mauvais payeur. Comme rapporté par la RTBF ces dernières heures, la Pro League a en effet décidé de mettre le diffuseur en demeure pour ne pas avoir payé sa tranche mensuelle de novembre.

Le football belge retient son souffle 

Lorin Parys, président de la Pro League, a notamment fait part de sa réaction sur le plateau de la Tribune. Et il ne comprend pas le comportement de DAZN : « On a un contrat de cinq ans avec DAZN. On s'attendait à ce que ce contrat soit exécuté dans l'intérêt des supporters, des clubs et du football belge. On était choqués de ce comportement ». De son côté, Pierre Maes, spécialiste des droits TV, ne se montre pas vraiment surpris par la situation : « Depuis la fin des années 2010, dans le meilleur des cas, les droits télévisés du football en Europe stagnent. Dans le pire des cas, ils se crashent, comme en France. Ce qu'on voit, c'est la conséquence d'un marché qui se tasse car il n'y a plus d'acheteur. DAZN est l'un des derniers et a donc un pouvoir assez grand »
La situation actuelle reste malheureusement dramatique pour le football belge. La Pro League a besoin de l'argent de DAZN, sous peine de voir certains de ses clubs couler totalement. « On fait valoir nos droits car c'est une catastrophe potentielle pour nos clubs, surtout nos plus petits pour qui le montant des droits télévisés est comparativement plus grand. Si DAZN ne paie pas le montant prévu dans les contrats, il existe un risque que certains fassent faillite », rajoute notamment Lorin Parys.
Les prochaines heures seront cruciales pour le football belge, qui souffre comme la France des problèmes liés à ses droits TV. Si des nouvelles négociations sont désirées, DAZN ne veut apparemment plus payer. Le média déplore le fait de n'avoir jamais trouvé d'accord de distribution avec les opérateurs de télécommunication, ce qui est un gros manque à gagner.

En attendant d'en savoir plus sur la décision de justice qui sera rendue, DAZN continuera de diffuser les matchs jusqu’à la fin de la saison. 
0
