Anthony Martial sauvé par Xavi et le Barça

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

En manque de temps de jeu à Manchester United, Anthony Martial pourrait se relancer au FC Barcelone. A la recherche d’un ailier, Xavi a coché le nom de l’international français.

Anthony Martial manque cruellement de temps de jeu cette saison. Il n’a inscrit qu’un petit but en 9 apparitions, dont seulement 4 titularisations. Les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho lui barrent la route. Avec également, entre autres, Marcus Rashford, Edinson Cavani et Mason Greenwood, la concurrence est rude. Le licenciement d’Ole Gunnar Solskjær lui a permis de démarrer contre Villarreal en Ligue des champions la semaine dernière sous les ordres de Mickael Carrick. Il peut toujours espérer que la nomination de Ralf Rangnick au poste d’entraîneur rebatte les cartes. Mais Anthony Martial, absent de la dernière liste de Didier Deschamps, n’a plus de temps à perdre à un an de la Coupe du monde 2022. Il doit retrouver du temps, qu’un grand club européen s’apprête peut-être à lui offrir.

Le FC Barcelone s’est renseigné pour Martial !

Selon les informations du média catalan ARA, le FC Barcelone s’intéresse en effet à Anthony Martial. Le géant de Liga s’est renseigné sur la situation du Français, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Manchester United. Xavi, à la recherche d’ailiers, voudrait l’utiliser sur un côté. Les capacités financières du Barça restent très limitées. C’est pour cette raison que Joan Laporta envisage de proposer un prêt aux Red Devils. Le Barça adopte donc la même stratégie défaillante que pour Raheem Sterling et Ferran Torres, les deux joueurs de Manchester City que surveille le club catalan. Dans ce dossier, la volonté du nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, s’annonce déterminante. Car Manchester United, qui compte beaucoup de joueurs offensifs, ne semblait pas contre un départ d’Anthony Martial l’été dernier. Les deux clubs risquent de discuter dans quelques semaines au début du mercato hivernal.