WTF : Le foot anglais gratuit sur Youtube, ça va cartonner

Dans : Premier League.

Contrairement à la France, les quatre autres grands championnats européens envisagent toujours de reprendre la compétition d’ici le mois de juin.

A ce sujet, l’Allemagne est en avance sur tout le monde puisque la Bundesliga a de grandes chances de reprendre dans une dizaine de jours. Pour la Série A, la Liga et la Premier League, un retour des compétitions mi-juin est espéré. Mais dans chaque pays, on redoute bien évidemment des regroupements de supporters pendant les matchs aux alentours des stades qui seront à huis clos. Pour lutter efficacement contre cela, la Premier League envisage très sérieusement de diffuser un certain nombre de matchs de la fin de saison 2019-2020 gratuitement sur YouTube, à en croire les informations du Sun.

Le média dévoile que YouTube mais également Amazon sont en discussion avec la Premier League afin de se proposer comme une solution de diffusion complémentaire à Sky Sports et à BT Sport. L'explication est logique, puisque l'accord des droits TV sur le foot anglais fonctionne toujours avec le "blackout", des matchs du samedi non diffusés et visibles donc uniquement au stade. Bien évidemment, cette opération tombe à l'eau avec du huis-clos, et remet des matchs sur le marché. En cas de diffusion de match en direct et gratuitement, il s’agirait d’un véritable événement en Angleterre puisque le dernier match de championnat disponible pour zéro euro remonte à la saison 2013-2014 Outre-Manche. Par ailleurs, le média rappelle que l’objectif des clubs anglais et de la ligue de football anglaise est de redémarrer le championnat de Premier League le 12 juin. La date du 19 juin est également évoquée mais il s’agit d’une date maximale. Au-delà de ce délai, la Premier League ne pourrait pas aller à son terme avant la date limite fixée par l’UEFA, à savoir le 2 août. Pour rappel, l’instance européenne espère toujours disputer la fin de la Ligue des Champions 2019-2020 sur le mois d’août.