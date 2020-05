Covid-19 : Feu vert, la Bundesliga va reprendre le 15 mai !

Dans : Bundesliga.

Le retour du foot européen, c’est pour bientôt. Lors d’une prise de parole prévue mercredi, Angela Merkel va donner son accord pour la reprise de la Bundesliga.

De retour à l’entraînement depuis plus de deux semaines, les clubs allemands sont sur le point de reprendre la compétition. En effet, l’agence de presse Reuters est affirmative ce mardi : la Bundesliga va reprendre le 15 mai prochain, soit dans 10 jours, à huis clos. L’information, qui ne fait visiblement aucun doute en Allemagne, sera officialisée mercredi par la chancelière Angela Merkel. Une bonne nouvelle pour les fans en manque de football, d’autant plus que le classement est très serré en Allemagne avec un suspense total. Le Bayern Munich compte quatre unités d’avance sur Dortmund, tandis que le BVB, Leipzig et M’Gladbach se tiennent en seulement 2 points.